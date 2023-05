Stiri pe aceeasi tema

- Chiar in anul 2023, Republica Moldova poate incepe negocierile de intrare in Uniunea Europeana, a declarat, duminica, la Chișinau, președinta Parlamentului European, Roberta Metsola, cu prilejul prezenței sale la Adunarea Naționala Moldova Europeana. Roberta Metsola, președinta Parlamentului European,…

- Presedintele Republicii Moldova, Maia Sandu, a afirmat, duminica, la mitingul pro-Uniunea Europeana care are loc la Chisinau, ca alaturarea in familia Uniunii Europene este, pentru Republica Moldova, „sansa poporului sa traiasca in pace, in liniste si in belsug”. La randul ei, presedinta Parlamentului…

- Mii de moldoveni au ieșit in strada, duminica dupa-amiaza. Mitingul pro-european de la Chișinau, denumit Adunarea „Moldova Europeana”, a fost inițiat de președintele țarii de peste Prut. In fața mulțimii, Maia Sandu a ținut un discurs, declarand ca „Moldovenii sunt europeni. Locul Moldovei este in Uniunea…

- „Obiectivul nostru de tara este ca Republica Moldova sa fie membru cu drepturi depline a Uniunii Europene. Europa este mai mult decat o lozinca politica, e un mod de viata. O sansa a poporului nostru sa traiasca in pace si belsug’, a spus Maia Sandu, la mitingul pro-european de la Chișinau. „Locul Republicii…

- Adunarea Naționala „Moldova Europeana” care se desfașoara in centrul Capitalei a inceput. Președintele Republicii Moldova, Maia Sandu a urcat pe scena și ține un discurs. „Am venit sa spunem raspicat și cu mandrie: Moldovenii sunt europeni, locul Moldovei este in UE. Proiectul nostru de țara și obiectivul…

- Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a invitat toți cetațenii Republicii Moldova la Adunarea Naționala „Moldova Europeana”, care va avea loc duminica, 21 mai, in Piata Marii Adunari Nationale din Chișinau. Menționam ca la evenimentul de astazi vor fi mai multe discursuri ale liderilor politici.…

- Un miting de amploare este convocat duminica la ora 11.00 in centrul Chisinaului pentru a sustine calea europeana aleasa de tara. Evenimentul, intitulat Adunarea „Moldova Europeana” si initiat de presedinta Republicii Moldova, Maia Sandu, este declarat apolitic si sunt asteptati sa participe toti cetatenii,…

- „Viitorul nostru este impreuna”, a transmis președinta Parlamentului European, Roberta Metsola, inainte de vizita la Chișinau. „Aștept cu nerabdare sa ma aflu duminica la Chișinau pentru a susține alegerea europeana a Moldovei. Locul dumneavoastra este in Uniunea Europeana și va susținem pe deplin pe…