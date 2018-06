Stiri pe aceeasi tema

- Peste 70.000 de oameni se afla sambata seara in Piata Victoriei din Capitala, unde, la ora 20.00, este programat sa inceapa mitingul organizat de Partidul Social Democrat "impotriva abuzurilor", informeaza...

- Politia Romana anunta ca la aceasta ora pe Autostrada A1 Bucuresti - Pitesti, la intrarea in Capitala, se circula in conditii de aglomeratie pe o distanta de aproximativ doi kilometri. Sute de microbuze sau autocare aduc in Bucuresti manifestanti la mitingul PSD din Piata Victoriei.

- Primarul General al Capitalei, Gabriela Firea, a declarat, sambata, ca aproximativ 500.000 de persoane vor fi prezente la evenimentele organizate in Bucuresti, precizand ca in jur de 400.000 de manifestanti vor fi prezenti, in Piata Victoriei, la mitingul PSD. "Astazi la cele 15 evenimente…

- Este mobilizare in toate judetele tarii pentru marele miting anuntat de PSD astazi in Piata Victoriei. Simpatizantii sau membrii partidului au plecat cu trenuri, microbuze si autocare spre Capitala. Cei din judetele din vestul si nordul tarii au pornit la drum in zori.

- Aproximativ 4.000 de protestatari social-democrați din Buzau vin la mitingul PSD din Piața Victoriei , cu 40 de autocare, 5 microbuze și 400 de mașini personale. Dintre cele 40 de autocare și autobuze, 18 sunt inchiriate de filiale PSD Buzau de la firma de transport in comun a orașului, aflata in subordinea…

- PSD a anuntat si printr-un eveniment organizat pe Facebook mitingul de la ora 20.00 din Piata Victoriei, sub sloganul "Vrem prosperitate, NU Securitate!". Fotografia folosita pentru ilustrarea evenimentului este de la protestele de anul trecut de la Palatul Cotroceni. In anunt, PSD vorbeste despre…

- "Intr-un stat capturat, votul tau este egal cu zero, pentru ca - indiferent de alegerea ta - ei raman mereu la putere. Ei spun ca tu nu stii sa alegi si, de aceea, ei trebuie sa conduca in locul tau. Intre timp, au grija sa-ti inchida gura si te pun sa muncesti «pe doi lei». Folosesc statul impotriva…

- Mitingul este organizat de federatia Sanitas, care spune ca exista doua categorii de angajati - medici si asistenti - ale caror salarii au crescut, insa exista cel putin alte sapte categorii care in urma aplicarii legii salarizarii pierd lunar din venit sume care ajung pana la 1.300 de lei. Articolul…