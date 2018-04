Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale (MADR) a initiat actiuni de verificare a calitatii si conformitatii tuturor vinurilor existente pe piata, iar in urma controalelor au fost depistate unele loturi provenite din Bulgaria, care s-au dovedit a fi falsuri, in depozitele unor distribuitori din…

- Participarea doamnei senator Gabriela Cretu, presedinta Comisiei pentru Afaceri Europene din Senatul Romaniei la Conferinta 'Extinderea estica a zonei euro', organizata de Friedrich Ebert Stiftung si Banca Nationala a Croatiei la Zagreb, in perioada 20-21 martie. Presedinta Comisiei pentru afaceri europene…

- Agentia Europeana a Medicamentului (EMA) a recomandat miercuri suspendarea imediata si retragerea de la comercializare a Zinbryta, un medicament folosit in tratamentul sclerozei multiple (SM), din cauza riscului de inflamatie cerebrala, informeaza AFP. Recomandarea survine dupa descoperirea…

- Afacerile din piata romaneasca de retail farmaceutic au ramas, cu mici exceptii, in continuare in curtea antreprenorilor care au infiintat companiile in urma cu mai bine de doua decenii, cand a inceput dezvoltarea sectorului privat. Mai mult, antreprenorii romani au accelerat procesul…

- Spațiul este in curs de amenajare. Voluntarii asociației Fluturele Visator din Sannicolau Mare s-au apucat deja de treaba. „Ne dorim ca in acest an sa deschidem, in spațiul fostei fabrici de pantofi, un centru pentru tinerii din Sannicolau Mare. In prezent, cu ajutorul tinerilor voluntari,…

- Plațile contactless la POS sunt un succes, rata de adopție este mare, consumatorii au imbrațișat, intuitiv, valoarea soluției: ușor de folosit, rapid, comod. Piața este pregatita pentru pasul urmator adica utilizarea mobilului ca instrument de plata contactless la POS deoarece combina doua elemente…

- Premierul bulgar Boiko Borisov a anuntat ca partidul de guvernamant GERB retrage de la ratificarea in parlament un tratat european pentru combaterea violentei impotriva femeilor, din cauza opozitiei puternice exprimate de grupuri religioase si politice.