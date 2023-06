Stiri pe aceeasi tema

- Marti la ora 17.45, ISU Cluj a fost alertat pentru a interveni la un incendiu de autoturism, aflat la incarcat la o statie de incarcare electrica, in parcarea Kaufland de la Dej. A intervenit Detasamentul de pompieri Dej cu o autospeciala și 5 subofiteri. S-a constatat ca autoturismul nu era electric,…

- Paguba uriasa pentru proprietarul unei anexe gospodaresti din satul Tirol, judetul Caras-Severin, folosita pe post de magazie. Un incendiu generalizat, pornit de la acoperis, a cuprins constructia si nu mai putin de 45 de pasari au fost omorate. Pompierii militari din Reșița au intervenit cu o autospeciala…

- Un incendiu a izbucnit azi-noapte intr-o anexa dintr-o gospodarie situata in Cluj-Napoca, unde era un cuptor pentru pizza. Pompierii au intervenit și au reușit sa impiedice extinderea flacarilor. Anexa a ars in totalitate, cel mai probabil din cauza jarului lasat aprins in cuptor. ”Pompierii din cadrul…

- Flacari uriașe s-au ridicat duminica dimineața in jurul orei 5 din acoperișul unei case, aflata pe strada Dragoș Voda din Gherla, la intersecția cu str. Papiu Ilarian. La locul evenimentului au intervenit pompierii de la SVSU Gherla cu trei autospeciale, intre care o autoscara, cei de la Detașamentul…

- Flacari uriașe s-au ridicat duminica dimineața in jurul orei 5 din acoperișul unei case, aflata pe strada Dragoș Voda din Gherla. La locul evenimentului au intervenit pompierii de la SVSU Gherla cu trei autospeciale și cei de la Detașamentul din Dej, cu doua autospeciale. Focul se manifesta la nivelul…

- FOTO| INCENDIU in Sebeș : Anexa unui restaurant a fost cuprinsa de flacari FOTO| INCENDIU in Sebeș : Anexa unui restaurant a fost cuprinsa de flacari Anexa unui restaurant din Sebeș a fost cuprinsa de flacari. In momentul de fața intervin pompierii pentru stingerea focului. Potrivit ISU Alba, Secția…

- FOTO: Incendiu la Manoleasa. O anexa din gospodaria unui localnic s-a aprins, vineri dupa-amiaza O anexa din gospodaria unui localnic din localitatea Flondora s-a aprins, cel mai probabil, din cauza unui coș de fum neprotejat termic fața de materialele combustibile din structura acoperișului. S-a intamplat…