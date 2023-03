Zeci de mii de israelieni au ieșit iar in strada la Tev Aviv, ca sa protesteze fața de reforma justiției facuta de guvernul Netanyahu. O mare de steaguri alb-albastre a fost in centrul orașului. La un moment dat, demonstranții au intrat pe o autostrada, dar au fost blocați de poliția calare și de tunurile cu apa. Mișcarea de protest a primit recent un sprijin surprinzator chiar de la ministrul israelian al Apararii. Acesta a cerut oprirea schimbarilor din justiție, pentru ca modificarile aduc certuri in armata, ceea ce amenința securitatea Israelului.