Zeci de mii de imigranți ilegali, naturalizați în Germania / Moștenirea Merkel și „întinerirea” populației Pentru a-și intineri populația, Germania va naturaliza zeci de mii de imigranți ilegali. Berlin intenționeaza sa iși relaxeze legislația privind imigrația și sa acorde azil catorva mii de imigranți clandestini deja integrați in țara. Germania vrea sa iși deschida iar larg porțile. Pentru a contracara imbatranirea populației, țara intenționeaza sa iși relaxeze legislația privind imigrația. […] The post Zeci de mii de imigranți ilegali, naturalizați in Germania / Moștenirea Merkel și „intinerirea” populației first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Kievul a denuntat o "eroare" a Germaniei, dupa ce politia germana le-a ordonat manifestantilor adunati duminica in fata Memorialului sovietic de la Berlin sa stranga un imens drapel ucrainean desfasurat in semn de protest impotriva invaziei ruse, a informat AFP. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…

- Autoritațile de la Berlin vor sa acorde ajutoare de stat in valoare de 14 miliarde de euro pentru producatorii de semiconductori, potrivit ministrului Economiei, Robert Habeck, in contextul crizei de pe aceasta piața, generata de pandemia de COVID-19, scr

- O comuna din Gorj anunța in premiera creșterea populației, dupa ani de scadere a numarului de locuitori. Sunt estimarile facute de autoritațile locale din Balești, dupa debutul recensamantului populației și potrivit datelor de la evidența populației, precum și numarul de construcții noi realizate in…

- Pe 30 aprilie 1945, in urma cu 77 de ani, Adolf Hitler se sinucidea alaturi de Eva Braun in buncarul din Berlin in care se aflau inca din luna ianuarie a acelui an. Trupele sovietice ajunsesera in Berlin, Germania era la un pas de infrangere, iar Hitler nu voia sa fie luat prizonier.

- Nemtii au anunțat ca Germania este pregatita sa opreasca importurile de petrol rusesc, pregatind terenul pentru interzicerea completa a acestora de catre toate țarile Uniunii Europene. Vestea a venit pe fondul unui refuz anterior al Germaniei de a adopta un embargou total al petrolului din Rusia. Insa,…

- „Listele includ arme antitanc și arme de aparare aeriana”, a declarat el reporterilor la Berlin, dupa o conferința video cu președintele american Joe Biden și alți lideri ai G7.Potrivit acestuia, ar trebui furnizate arme pe care armata ucraineana știe deja sa le foloseasca. Totodata, cancelarul a subliniat…

- Ministrul ucrainean de externe, Dmitro Kuleba, a invitat joi Germania - intr-un editorial publicat in revista Der Spiegel, pe fondul unor divergente bilaterale intre Berlin si Kiev - sa iasa din „somnambulismul” pe care l-a practicat - potrivit lui - in ultimele decenii fata de Rusia.

- Rata inflatiei in Germania a ajuns, in martie, la 7,3%, cel mai mare nivel din ultimii peste 40 de ani, conform estimarilor preliminare efectuate de Oficiul pentru Statistica de la Berlin, informeaza site-ul Tagesschau.de. Rata inflației a urcat in mai multe state europene la cote fara precedent…