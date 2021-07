Stiri pe aceeasi tema

- Zeci de mii de oameni protesteaza, sambata dupa-amiaza, in mai multe orase din Franta fata de obligativitatea vaccinarii pentru personalul medical si fata de utilizarea certificatelor Covid-19, inregistrandu-se violente in centrul Parisului. In momentul de fata au loc proteste in orasele Paris,…

- Peste 100.000 de francezi au protestat, sambata, impotriva vaccinarii si a certificatelor COVID la Paris, Strasbourg, Lille si la Montpellier. Protestatarii au scandat „Libertate!” si au purtat semne care denuntau o „dictatura sanitara” a presedintelui Macron, transmite Mediafax. Totodata, doua centre…

- Proteste de amploamre au avut loc in Franța, sambata, impotriva vaccinarii si a certificatelor COVID-19. Acestea s-au desfașurat la Paris, Strasbourg, Lille si la Montpellier. Manifestațnții au scandat...

- Presa și posturile franceze de radio și televiziune au transmis reportaje de la manifestațiile ce au avut loc sambata la Paris și multe alte localitați din Franța impotriva vaccinarii, a certificatelor de vaccinare și a «dictaturii» lui Emmanuel Macron care insista asupra respectarii regulilor de protecție…

- Proteste masive anti-vaccinare in Franta. Peste 100 de mii de oameni au iesit pe strazile mai multor orase pentru a-și arata nemulțumirea fața de noile masuri restrictive anunțate de autoritati. Manifestantii sutin ca acestea ingradesc libertatea de alegere a celor care nu vor sa se vaccineze. "Decizia…

- Mai multe mitinguri de protest au avut loc miercuri in toata Franța, langa Place de Clichy, in nordul Parisului, impotriva certificatului Covid-19 și a noilor masuri anunțate de președintele francez, Emmanuel Macron, cu doua zile mai devreme.

- Mii de persoane au manifestat in Franta, miercuri, impotriva masurilor sanitare anuntate recent de presedintele Emmanuel Macron. Potrivit Europe 1 , protestele s-au desfașurat in marile orase ale Hexagonului, chiar de ziua nationala. Manifestanții s-au mobilizat in numele “libertatii”, scandand “impotriva…

- Academia franceza de medicina și cea de farmacie au precizat, printr-un comunicat comun, ca singura opțiune realista pentru menținerea sanatații publice o reprezinta vaccinarea obligatorie impotriva coronavirusului a populației incepand de la varsta de 12 ani, informeaza News.ro . Numai așa se poate…