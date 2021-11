Stiri pe aceeasi tema

- Moblizarea impotriva certificatului sanitar covid-19 scade in Franta, unde 25.140 de persoane au manifestat in weekend potrivit Ministerului francez de Interne, mai putine decat in urma cu o saptamana, relateaza AFP, arata News.ro. Ministerul a inregistrat 168 de manifestatii sambata, in al…

- Plangerile depuse de francezi impotriva permisului sanitar sunt inadmisibile, considera Curtea Europeana a Drepturilor Omului. Astfel, forul suprem pentru drepturile omului respinge cererile a peste 18.000 de francezi.

- Aproximativ 140.000 de persoane, dintre care aproximativ 18.000 la Paris, au manifestat in diferite orase din Franta impotriva permisului sanitar, pentru a opta sambata consecutiv, mobilizarea fiind in scadere, potrivit Ministerului de Interne francez, relateaza AFP. Potrivit ministerului,…

- Este al cincilea weekend consecutiv in Franța in care oamenii protesteaza impotriva permisului de sanatate. Francezii protesteaza in mai multe orase, sambata, pentru al cincilea weekend consecutiv, fata de extinderea permisului de sanatate si vaccinarea obligatorie pentru personalul medical, informeaza…

- Numerosi francezi manifesteaza in mai multe orase, sambata, pentru al cincilea weekend consecutiv, fata de extinderea permisului de sanatate si vaccinarea obligatorie pentru personalul medical, informeaza Le Figaro. Manifestantii cer si celorlalti oameni si trecatori sa li se alature: "Nu ne priviti,…

- Oponentii permisului sanitar ies din nou în strada sâmbata în Franta pentru al cincilea weekend consecutiv, peste 200 de manifestatii fiind prevazute sa aiba loc pe tot cuprinsul tarii, la câteva zile dupa intrarea în vigoare a obligativitatii de a prezenta acest permis…