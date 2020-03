Stiri pe aceeasi tema

- "Economia romaneasca este mai fragila ca oricand in fata efectelor coronavirusului. Cum peste 90% dintre companii se afla in zona IMM-urilor si nu dispun de resurse financiare pe termen mediu si lung, masurile de restrictie impuse de autoritati, pentru a combate epidemia, sunt de natura sa le creeze…

- Accentuarea epidemiei de coronavirus Covid 19 a creat deja probleme semnificative in economia romaneasca, de la transporturi, la industria de evenimente, turism si HoReCa, potrivit analistilor de la Sierra Quadrant, care spun ca, fara masuri eficiente de reorganizare a business-urilor, multe dintre…

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat, miercuri, ca nu vrea ca Romania sa piarda timpul si pregateste un set de masuri, in contextul in care liderii europeni se asteapta la un recul dupa criza de coronavirus. El a precizat ca tara noastra nu va avea probleme cu platile in urmatoarele luni.

- Autoritațile din Romania au luat primele masuri in ceea ce privește prevenirea infectarii cu noul tip de coronavirus ce a aparut in China, la doar o zi dupa ce Organizația Mondiala a Sanatații a emis alerta globala.

- Procesul de ieșire al Marii Britanii din UE va afecta marginal economia romaneasca, in contextul in care UK este al 9-lea partener comercial al Romaniei și ocupa ultimul loc in clasamentul celor mai mari 10 investitori straini direcți in Romania in 2018,potrivit unei analize KeysFin remisa MEDIAFAX.Citește…

- 2020 va fi, pentru multe dintre firmele din Romania, un an in care reorganizarea business-ului se va afla in prim-plan, estimeaza analistii de la Sierra Quadrant, care precizeaza ca 2020 se anunta a fi un an extrem de complicat din punct de vedere macro-economic, cu evolutii impredictibile in zona cursului…

