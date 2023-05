Stiri pe aceeasi tema

- Polițiștii și procurorii DIICOT din Neamț au facut marți 19 percheziții domiciliare intr-un dosar care vizeaza activitatea unui grup infracțional organizat specializat in savarșirea infracțiunilor de inșelaciune, falsificare de monede și punerea in circulatie de valori falsificate.Potrivit Poliției,…

- Un tanar beat si-a batut unchiul si i-a spart geamurile la casa, apoi i-a amenintat pe politistii care au intervenit pentru aplanarea conflictului, informeaza News.ro. Tanarul, de 23 de ani, din judetul Neamt, si-a agresat unchiul, in varsta de 79 de ani. Acesta a anuntat politia. Tanarul, care era…

- Premierul Nicolae Ciuca anunța ca autoritațile sunt in alerta maxima din cauza fenomenelor meteorologice total neobișnuite pentru aceasta perioada. Va reamintim ca in doua județe - Iași și Neamț - viscolul a lovit puternic, fiind emis cod roșu in Moldova.„A fost luata decizia ca in Iași și Neamț…

- PERCHEZIȚII intr-un dosar de contrabanda cu arme neletale. Descinderi in 35 de județe Politistii de la arme, explozivi si substante periculoase efectueaza perchezitii, marti, la o persoana banuita ca ar fi importat prin curierat, de pe teritoriul Spaniei, arme neletale si munitie supuse autorizarii,…

- Politistii de la combaterea criminalitatii organizate, impreuna cu procurorii DIICOT, au facut peste 200 de perchezisii, in intervalul a aproximativ doua saptamani, pentru a destructura mai multe grupari care se ocupau cu trafic si consum de droguri, spalare de bani sau diverse infractiuni informatice.…

- Mai multe percheziții au loc astazi, 29 martie, in țara, intr-un dosar ce vizeaza infracțiunea de fals de moneda, potrivit informațiilor noastre. Descinderile sunt efectuate... The post Percheziții in mai multe județe din țara. Polițiștii SCCO Arad au gasit peste 155 de euro falși appeared first on…

