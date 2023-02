Stiri pe aceeasi tema

- Junior Achievement (JA) Romania și Microsoft continua, pentru al doilea an, parteneriatul educațional sub umbrela JA Job IncubatorTM, o inițiativa care iși propune sa inspire și sa-i sprijine pe tineri sa dobandeasca abilitațile și cunoștințele necesare pentru a reuși pe piața muncii, intr-o economie…

- Un grup format din 150 de copii din familii nevoiase si copii cu nevoi speciale din Botosani au beneficiat de serviciile unui centru educational constituit in special cu scopul reducerii abandonului scolar, in cadrul proiectului ‘Investim in educatia incluziva!’, finantat din Granturile Norvegiene 2014-2021…

- Șoferul unui microbuz școlar din Bocșa, județul Caras-Severin, a fost prins, marți, 14 februarie, de polițiști, dupa ce s-a urcat baut la volan, iar in masina se aflau mai multi elevi pe care ii transporta catre casa, potrivit site-ului local Express de Banat. Potrivit IPJ Caras-Severin, barbatul, in…

- Organizațiile de parinți cer modificarea structurii anului școlar 2023-2024: Incheierea cursurilor cu o saptamana mai devreme, printre cerințe Organizațiile de parinți din Romania cer modificarea structurii anului școlar 2023-2024. Aceștia doresc, printre altele, comasarea saptamanii Școala Altfel cu…

- Bullying-ul a scapat de sub control in mai multe școli din Romania. Un minor in varsta de 12 ani a fost bagat intr-o cușca de sarma și umilit de proprii colegi. Situația revoltatoare a avut loc la o școala din Bacau. Un copil de 12 ani a fost agresat și umilit frecvent, de mai bine de un an de zile…

- Și-au lasat copiii pe mana lui, fara sa știe la ce pericol ii expun! Polițiștii dambovițeni au depistat, vineri de dimineața, un barbat care conducea un microbuz școlar, deși consumase bauturi alcoolice inainte sa se urce la volan. Incidentul s-a petrecut pe DJ 710 A, pe raza localitații Valea Lunga.…

- Un colegiu din Ramnicu Valcea a ajuns sa fie anchetat de Inspectoratul școlar dupa ce un material video care surprindea momente din timpul unei ore de fizica au devenit viral pe internet. Din pacate, dedicarea și profesionalismul dascalilor din Romania au ajuns sa fie valori rar intalnite, astfel ca…

- Potrivit unui nou proiect de lege pregatit de ministrul Educatiei, Ligia Deca, elevii de clasa a XII-a vor sustine noi probe de competente in timpul anului scolar, deci nu in perioada sesiunii de examen de Bacalaureat. Astfel, elevii de la profilul Uman vor sustine o proba de „competențe de baza la…