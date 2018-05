In anul școlar 2015/2016, conform Institutului Național de Statistica (INS), 30.504 de copii din ciclul primar și gimnazial au parasit școala, in vreme ce alți 26.722 au abandonat in timpul liceului sau invațamantului profesional.

Datele oficiale arata ca aproape jumatate dintre copiii din Romania (49%) se afla in risc de saracie sau excluziune sociala, fenomen care are consecințe grave pe termen lung și nu doar asupra copilului, ci și asupra intregii societați, arata un alt raport al Salvați Copiii, intitulat "Ending Educational and Child Poverty in Europe".

In statele membre…