Stiri pe aceeasi tema

- Printul valah a fost constanta din viata zbuciumata a suveranei Romaniei. Considerata „o Lady Diana a timpurilor ei“, Maria a avut o viata prestabilita pe care a incercat s-o faca mai palpitanta, inclusiv prin pasiunile sale sentimentale transformate in aventuri amoroase care au scandalizat Europa.…

- Printul valah a fost constanta din viata zbuciumata a suveranei Romaniei. Considerata „o Lady Diana a timpurilor ei“, Maria a avut o viata prestabilita pe care a incercat s-o faca mai palpitanta, inclusiv prin pasiunile sale sentimentale transformate in aventuri amoroase care au scandalizat Europa.…

- Vedeta de televiziune Ilinca Vandici a vorbit despre cel mai greu moment din viața sa, și anume moartea tatalui sau. Ilinca vandici și-a deschis sufletul in cadrul unui interviu pe care l-a acordat pentru „Ce se intampla, doctore?” . Prezentatoarea de televiziune a marturisit care a fost cel mai greu…

- Smartphone-urile au devenit de mai multa vreme la fel de importante pentru companii precum PC-urile sau laptop-urile, angajații din fiecare a cincea companie accesând fișiere corporate de pe dispozitivele personale și tablete. Însa aceasta forța de munca tot mai mobila vine și cu un…

- La data 10 iulie a.c., in jurul orei 20:20, politistii din cadrul Politiei statiunii Costinesti au depistat un barbat, in varsta de 31 de ani, din Bucuresti, care a condus un autoturism pe DC 4, fiind sub influenta bauturilor alcoolice. In urma verificarilor, politistii au constatat faptul ca barbatul…

- Nunta ar trebui sa fie unul dintre cele mai frumoase si deosebite momente din viata fiecarei persoane. Nu pentru toata lumea, insa, va fi asa pentru ca acesti nativi vor avea mult de suferit in ziua nuntii. Iata care sunt zodiile care vor avea de suferit in ziua nuntii.

- In procesul de dezvoltare, companiile adopta noi instrumente de business și servicii cloud, in incercarea de a face munca angajaților mai flexibila și mai eficienta, precum și pentru a reduce cheltuielile. Potrivit celei mai recente cercetari Kaspersky Lab, aproape doua treimi (63%) dintre companiile…

- Galeriile miniere parasite de la Rosia Montana sunt de multi ani un veritabil ”magnet” pentru cautatorii de aur din zona. Exista, aici, cateva retele foarte bine organizate care actioneaza cu complicitatea si, uneori, chiar protectia autoritatilor.