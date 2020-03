Stiri pe aceeasi tema

- Iranul a eliberat din inchisori in jur de 70.000 de detinuti din cauza epidemiei de coronavirus din tara, a declarat luni judecatorul-sef al Iranului, Ebrahim Raisi, potrivit site-ului de stiri al organelor judiciare, Mizan.

- Evenimentele cu peste 1.000 de oameni au fost interzise in Franta, țara in care au fost confirmate 1.126 de cazuri de coronavirus. Masura ar putea sa nu fie aplicata pentru proteste, examene si transport public, potrivit Mediafax.Franta a interzis evenimentele la care participa peste 1.000…

- Guvernatorul Californiei Gavin Newsom a declarat stare de urgența ca raspuns la epidemia de coronavirus, informeaza CNN preluat de mediafax.Vezi și: Parintele Constantin Necula, dezvaluiri uluitoare: 'Ma tem mai mult de dracul credinciosului ca de dracul necredinciosului' Masura este…

- Masura a fost dispusa de Directia de Sanatate Publica (DSP) Galati si este valabila pentru perioada 20-25 februarie 2020, cu posibilitatea extinderii daca numarul de cazuri de imbolnavire va creste intre timp.

- Wizz Air: Israelul refuza intrarea in țara a pasagerilor care au vizitat recent China, din cauza epidemiei cu noul coronavirus Pasagerii care au vizitat China cu 14 zile inainte de plecarea lor spre Israel nu mai pot intra in aceasta tara, incepand de luni, 3 februarie, informeaza Wiz Air. Măsura…

