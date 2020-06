Stiri pe aceeasi tema

- In total 82 de detinuti dintr-o inchisoare de maxima securitate din Istanbul au fost testati pozitiv la noul tip de coronavirus, au anuntat vineri procurori turci, informeaza dpa potrivit Agerpres. Detinutii au fost plasati sub tratament si au o "stare de sanatate buna", a informat biroul procurorului-sef…

- Banca centrala a Turciei reduce dobanda, pentru a doua oara consecutiv, pentru a contracara efectele pandemiei cu coronavirus Banca Centrala a Turciei (CBRT) a redus dobanda de referinta cu o jumatate de punct procentual, la 8,75%, dupa ce anterior isi exprimase disponibilitatea de a inaspri politica…

- Guvernul german, care a gazduit in ianuarie un summit referitor la conflictul din Libia, a aprobat de atunci exporturi de armament in valoare de 331 milioane de euro catre state acuzate ca sprijina partile in conflict in aceasta tara, a indicat Ministerul Economiei de la Berlin, transmite duminica DPA.…

- Trei lideri ai mafiei italiene, aflati dupa gratii, au fost eliberati din inchisoare si plasati in arest la domiciliu in Italia, din cauza focarului de COVID-19, scrie CNN. Anuntul a fost facut de procurorul anti-mafie, Federico Cafiero De Raho.

- Cluburile din prima liga de fotbal a Turciei trebuie sa puna la punct noi strategii si sa faca reduceri pentru a face fata pierderilor financiare aduse de pandemia de coronavirus, a declarat economistul Enver Erkan, joi, pentru Xinhua. ''Criza a aratat ca actualele structuri economice ale cluburilor…

- Presedintele turc Recep Erdogan a anuntat luni seara ca in viitorul weekend va fi impusa o interdictie de circulatie a persoanelor in 31 de orase si provincii din Turcia in scopul limitarii raspandirii noului coronavirus. Parlamentul Turciei a adoptat luni seara o lege aproband eliberarea a zeci de…

- Turcia va oferi un lot umanitar Republicii Moldova constituit din peste 100 mii de maști, 50 mii de dezinfectante, manuși, costume de protecție și incalțaminte speciala. Președintele țarii Igor Dodon a discutat astazi prin telefon cu Recep Tayyip Erdogan, președintele Turciei, despre posibilitatea transportarii…

- Partidul AKP al presedintelui turc Recep Tayyip Erdogan a propus un proiect de lege privind eliberarea temporara din inchisoare a circa 45.000 de detinuti, ca masura de evitare a raspandirii coronavirusului in penitenciare, transmite dpa, potrivit Agerpres.O reforma separata, inaintata de…