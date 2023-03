Stiri pe aceeasi tema

- Cel puțin 13.000 de copii ucraineni au fost deportați in Rusia de forțele Moscovei, a spus un parlamentar ucrainean, potrivit Sky News. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × Am citit și…

- O fetița rusa in varsta de 12 ani a fost trimisa temporar la un orfelinat, iar tatal ei a fost batut și arestat de autoritați dupa ce a aceasta a realizat la școala un desen impotriva razboiului din Ucraina, la o ora de arta, a relatat marți publicația independenta rusa Meduza , preluata de The Guardian…

- Membrii Consiliului European au adoptat, joi, o declaratie in care condamna razboiul de agresiune inceput in urma cu un an de Rusia impotriva Ucrainei si subliniaza ca Uniunea Europeana va continua sa sprijine Ucraina.

- Alianta Nord-Atlantica si Uniunea Europeana vor continua sa ofere asistenta militara Ucrainei cat va fi necesar, pentru exercitarea dreptului la autoaparare, a afirmat marti dupa-amiaza secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg. Alianta Nord-Atlantica, in colaborare stransa cu Uniunea Europeana vor…

- Rusia a inceput o ofensiva majora in estul Ucrainei si incearca sa strapunga apararea in apropierea orasului Kreminna, a declarat joi la televiziunea ucraineana guvernatorul regiunii Luhansk, Serhi Haidai, citat de The Guardian. Trupele rusesti au trecut la atac si incearca sa avanseze spre vest printr-un…

- Trei dintre cei cinci ruși au ajuns pe Aeroportul Internațional Incheon in octombrie, iar ceilalți doi in noiembrie, dar au ramas blocați de luni de zile pentru ca autoritațile din Coreea de Sud refuza sa le ofere statutul de refugiați, informeaza The Guardian . Cererile statutului de refugiat le-au…

- Elon Musk, Mark Zuckerberg, Jeff Bezos, Changpeng Zhao au pierdut, cumulat, aproximativ 392 de miliarde de dolari, conform datelor publicate de Bloomberg.In total, cei mai bogați 500 de miliardari ai lumii au pierdut 1,4 trilioane de dolari in 2022. Deciziile de business neinspirate, sancțiunile impuse…

- Rusia a lansat vineri dimineata 76 de rachete asupra Ucrainei, dintre care 60 au fost doborate de apararea antiaeriana, iar pentru prima data acestea au fost lansate si de bombardiere strategice. Regiunea Kiev a fost tinta principala a atacului, fiind vizata de 40 de rachete. Autoritatile au anuntat…