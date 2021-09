Stiri pe aceeasi tema

- Numarul total al copiilor din Romania care aveau ambii parintii plecati la munca in strainatate era, la finele lunii martie 2021, de 12.669, cu 584 mai putini fata de sfarsitul anului trecut, conform datelor centralizate de Autoritatea Nationala pentru Protectia Drepturilor Copilului si Adoptie (ANPDCA).…

- Primarul Emil Boc crede ca romanii care au plecat la munca in strainatate vor reveni acasa, la Cluj, daca orașul este pus la punct. ”E sezonul de vara li e greu sa tragem concluziile finale. Daca inainte faceai 8 minute pe o jumatate de kilometru cu autobuzul, la ora maxima de aglomerație, intre 7 și…

- Social Roșiori de Vede / Proiect in sprijinul preșcolarilor și elevilor cu parinții plecați in strainatate august 4, 2021 13:19 Consiliul Local al Municipiului Roșiori de Vede a adoptat, in cadrul ședinței ordinare din 22 iulie, proiectul de hotarare privind “aprobarea cererii de finanțare și implementarea…

- 52.400 de copii au un parinte plecat la munca in strainatate și 22.600 sunt total lipsiti de ingrijirea parintilor. Salvați Copiii anunța deschiderea a noua noi programe locale destinate acestora in județele Valcea și Hunedoara Dintre cei 75.136 de copii cu parinții plecați sa munceasca in afara țarii,…

- Stamin a declarat, la un post TV, ca incepand cu pandemia de coronavirus, pentru 46 % dintre parinții plecați in strainatate frecvența revenirii in țara a fost mai scazuta, relateaza Știri Diaspora .Reprezentantul Salvații Copiii spune ca in cazul acestor copii exista un risc destul de mare sa nu fie…

- Relaxarea restricțiilor in majoritatea statelor europene ii determina pe romani sa plece din nou la munca in strainatate. Potrivit BNR, in primele trei luni ale acestui an ai noștri au trimis in țara mai mulți bani decat in aceeași perioada a anului trecut: ... The post Infuzie uriașa de bani, in Romania.…

- Iar 140 de copii din județ au parintele unic susținator plecat sa lucreze peste hotare. La finalul anului 2019 peste 86.000 de copii din țara noastra se aflau in aceasta situație, iar in Mureș 1.300 de copii erau afectați de fenomenul migrației parinților in strainatate. Perioada de pandemie a adancit…

- Asociația „Salvați Copii” Targu Mureș a anunțat ca deschide trei programe noi destinate copiilor care au parinți plecați la munca in strainatate. Acestea se vor desfașura in Targu Mureș, Santana de Mureș și Sighișoara. Programe noi pentru copiii cu parinți plecați Odata cu inceperea acestor programe,…