Stiri pe aceeasi tema

- Peste 9.000 de dosare penale, 124 de persoane au vizate de masuri preventive, iar peste 117.000 de metri cubi de material lemnos ai fost confiscati in urma actiunilor derulate de IGPR in 2022 pentru combaterea ilegalitatilor din domeniul silvic. ”In anul 2022, politistii au continuat actiunile, la nivel…

- Politistii bacauani au intocmit patru dosare penale in urma unor controale pe care le-au efectutat, in perioada 10 – 12 ianuarie, la doua ocoale silvice de stat, un operator economic si opt partizi de exploatare forestiera, a informat, vineri, Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Bacau. ‘In urma…

- In perioada 31 decembrie 2022 – 5 ianuarie a.c., politistii de la transporturi, sub coordonarea Directiei de Politie Transporturi, au actionat pentru mentinerea ordinii si linistii publice in statiile de cale ferata, trenurile de calatori, porturi si aeroporturi, precum si pentru prevenirea si combaterea…

- Politistii si jandarmii au dat amenzi de peste 2,6 milioane lei, au fost retinute 604 permise de conducere si retrase 216 certificate de inmatriculare, in cadrul misiunilor din ultimele 24 de ore, de prevenire si combatere a faptelor ilegale, cresterea gradului de siguranta rutiera, supravegherea si…

- Polițiștii de investigație, in comun cu procurorii PCCOCS, au reținut cinci persoane, in urma a 60 de percheziții desfașurate intr-un dosar de defrișari ilegale ale padurilor, care au adus prejudicii statului de circa un milion de lei.

- Politistii au retinut 4 persoane intr-un dosar penal de fals material in inscrisuri oficiale, fals intelectual in forma continuata si abuz in serviciu, dupa ce mai multi medici ar fi intocmit partial, contra unor sume de bani, certificate de deces, care ulterior au fost

- Dosare penale și permise reținute in ALBA, dupa o acțiune pentru combaterea abaterilor savarșite de bicicliști Dosare penale și permise reținute in ALBA, dupa o acțiune pentru combaterea abaterilor savarșite de bicicliști Ieri, 16 noiembrie, polițiștii rutieri din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean…

- Polițiștii și procurorii PCCOCS au destructurat un grup infracțional din nordul țarii, specializat in transportarea ilegala a cetațenilor din Ucraina in Moldova, pentru a ajunge in UE, contra sumelor care variau intre 4000-11000 dolari.