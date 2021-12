Zeci de mii de bucureșteni, fără căldură sau apă caldă, de Crăciun. Lista completă a blocurilor afectate Prima zi de Craciun aduce o adevarata provocare termica pentru zeci de mii de familii din patru sectoare ale Capitalei. Nu mai puțin de 23 de puncte termice deservind peste 300 blocuri fara apa calda și caldura sunt oprite sambata. Avariile sunt prezente in sectoarele 2, 3, 4 și 6 iar lista completa poate fi consultata aici . „Echipele Companiei Municipale Termoenergetica București S.A. lucreaza in regim continuu pentru finalizarea in cel mai scurt timp a tuturor lucrarilor. Va mulțumim pentru ințelegere și va rugam sa ne scuzați pentru inconveniențele pricinuite!”, transmit reprezentanții Termoenergetica.… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Este greva spontana, vineri dimineata, la cele mai importante centrale termoelectrice din Capitala, astfel ca mii de bucuresteni raman fara caldura si apa calda inainte de Craciun. Angajatii de la CET Sud, Grozavesti si Progresul au oprit lucrul, nemultumiti de conditiile de munca. Angajatii vor negocierea…

- Primarul general spune ca se depun eforturi sa se rezolve situatia cat mai rapid, dar in realitate, sunt cartiere intregi fara apa calda si caldura de mai bine de o luna. Peste o suta de mii de bucuresteni ingheata in propriile locuinte.Sesizarile catre Primarie vin fara intrerupere, dar raspunsurile…

- Peste 350 de blocuri din Capitala si spitalele Matei Bals si Colentina raman vineri fara apa calda si caldura din cauza unor avarii, anunta Termoenergetica, furnizarea urmand sa fie reluata dupa ora 18:00 in cele mai multe cazuri.

- Primarul general al Capitalei, Nicusor Dan, a declarat ca problemele pe care bucurestenii le-au avut in ultima luna in ceea ce priveste apa calda si caldura nu au fost generate de avarii majore, ci de probleme de productie a agentului termic.

- Datoriile municipalitații generale catre furnizorul de agent termic sunt cuprinse intre 150 si 160 milioane de lei, 109 milioane urmand a fi achitate la inceputul lunii noiembrie. Chiar daca o buna parte din datorii vor fi achitate, bucureștenii vor avea parte de caldura aproape la fel ca anul trecut,…

- Nicușor Dan, primarul general al Capitalei, a explicat vineri intr-o conferința de presa cum se va calcula prețul la caldura, insa prețul final va fi anunțat dupa ce Termoenergetica va anunța prețul de transport și distribuție. De asemenea, edilul le-a dat asigurari oamenilor și le-a spus ca anul acesta…

- Mii de familii din 200 de blocuri din Capitala nu au in prezent apa calda și caldura, iar oficialii nu au deloc vesti bune și lasa de ințeles ca iarna ce bate la ușa nu va trece deloc ușor. Fie va fi suportat frigul din locuințe, fie costurile facturilor la energie va crește substanțial pentru […] The…

- Luni, 4 octombrie, 113 școli, licee și gradinițe din județul Cluj au clase cu activitatea fața in fața suspendata. Astfel, elevii din acele clase iși continua cursurile in online, deoarece au fost descoperite cazuri de COVID in clasa, in randul elevilor sau chiar și in randul profesorilor.Școli și licee…