Stiri pe aceeasi tema

- Zeci de mii de oameni au manifestat sambata din nou in mai multe orase din Brazilia impotriva presedintelui Jair Bolsonaro si a contestatei gestionari a pandemiei, care a facut peste 461.000 de morti si ameninta sa se agraveze din nou, noteaza AFP. In centrul orasului Rio de Janeiro, aproximativ…

- In peste 200 de orase din Brazilie au iesit in strada zeci de mii de brazilieni, pentru a cere punerea sub acuzare a președintelui Jair Bolsonaro, dupa gestionarea catastrofala a pandemiei de coronavirus, care a provocat decesul a jumatate de milion de brazilieni, transmite The Guardian . Sunt cele…

- Brazilia a depașit marți pragul de 450.000 de decese provocate de SARS-CoV-2, a anunțat Ministerul Sanatații din aceasta țara, citat de Reuters . Brazilia este a doua țara din lume cea mai afectata de pandemie , dupa Statele Unite și India. Intr- singura zi, Brazilia a inregistrat 2.173 de morți și…

- Președintele brazilian Jair Bolsonaro a condus de curand o coloana de peste o mie de motocicliști, susținatori ai sai, care a traversat orașul Rio de Janeiro, incalcand astfel restricțiile impuse pentru limitarea raspandirii coronavirusului. Ppotrivit BBC, mii de persoane, purtand culorile galben și…

- Fostul presedinte brazilian Luiz Inacio Lula da Silva l-a criticat pe actualul sef al statului, Jair Bolsonaro, despre care a spus ca ar trebui sa isi ceara scuze, daca ar avea "putina noblete", pentru modul in care gestioneaza pandemia de COVID-19, "cel mai mare genocid" din istoria Braziliei, conform…

- Președintele Klaus Iohannis a afirmat miercuri ca iși dorește ca pandemia de Covid-19 sa nu impiedice romanii sa mearga la biserica sau sa se poata intalni cu familia de sarbatorile pascale. „Anul acesta sarbatorile sunt la o distanța mare. Acum in 4 aprilie vor sarbatorii catolicii, reformații, iar…

- Brazilia a depașit pentru prima oara pragul de 3.000 de decese provocate de COVID-19 in 24 de ore și se scufunda intr-o criza sanitara care a scapat de sub control, informeaza Agerpres , care citeaza AFP. Cea mai mare țara din America de Sud a inregistrat 3.251 decese in ultimele 24 de ore, potrivit…

- Brazilia a inceput luni productia pe scara larga a vaccinului AstraZeneca la principalul centru de cercetare Fiocruz din Rio de Janeiro.Vaccinul produs cu medicamente importate din China a trecut de testele necesare si 3,8 milioane de doze se asteapta sa fie predate Ministerului Sanatatii din Brasilia…