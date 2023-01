Protestatarii au acuzat distrugerea sistemului public de sanatate de catre guvernul conservator regional, relateaza Reuters . Guvernul, condus de Isabel Ayuso, a fost criticat, in special odata cu pandemia de coronavirus, pentru lipsa de personal din spitale și centrele de sistența medicala primara. Imbracați in haine albe și batand in tobe, mulți au scandat: „Reducerii cheltuielilor cu sanatatea publica este criminala”. Protestatarii spun ca guvernul regional al Partidului Popular desființeaza serviciile de sanatate publica și favorizeaza furnizorii privați de sanatate. Imbracat in Grim Reaper…