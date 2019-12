Stiri pe aceeasi tema

- Politistii din cadrul Sectorului Politiei de Frontiera Oravita, judetul Caras-Severin, au depistat la frontiera cu Serbia cinci cetateni din Irak, patru adulti si un copil, care au incercat sa intre ilegal in Romania. ''In data de 29.11.2019, ora 19,30, actionand in baza unor informatii, politistii…

- Alege viața! Este mesajul Poliției transmis catre conducatorii auto!Oamenii legii trag un semnal de alarma prin care atentionam ca consumul de alcool inainte de a urca la volan, este una dintre cauzele mai multor accidente rutiere soldate cu persoane traumatizate sau decedate.

- Un alt sat din vestul țarii va fi transformat de catre Asociația Acasa in Banat, care face primii pași pentru o noua ediție a „Color the Village / Coloreaza Satul”, transformat intr-un festival al faptelor bune. La prima ediție, comuna Eftimie Murgu, din județul Caraș-Severin, a fost transformata cu…

- Vantul continua sa sufle cu putere in vestul țarii. Zeci de localitați din Timiș și Caraș-Severin se afla sub cod galben de vreme severa. Intensificarile temporare ale vantului vor atinge, la rafala, chiar și 60-70 km/h. Codul galben emis de meteorologi a intrat in vigoare astazi, la ora 19.25, urmand…

- Au fost aproape sa-și duca planul la capat, insa au fost prinși aproape de miezul nopții, la 50 de metri de granița cu Ungaria, in incercarea de a ajunge in vestul Europei. Este vorba de patru migranți din Sri Lanka, interceptați la sfarșitul saptamanii trecute, in Timiș. Oamenii legii din cadrul Sectorului…

- Tragedia s-a petrecut luni dimineata, in jurul orei 2.30, pe Autostrada M5 din Ungaria, cand, un TIR inmatriculat in Serbia, care se indrepta spre Budapesta, dinspre granita, din motive inca neelucidate, a rupt parapetul autostrazii M5 si a patruns pe contrasens, unde s-a ciocnit de doua masini care…

- Unsprezece cetateni turci, cu ajutorul a doi cetateni afgani si unui roman, au trecut frontiera din Serbia in Romania, cu intentia de a ajunge ilegal intr-un stat din vestul Europei, insa au fost depistati in noaptea de luni spre marti de catre politistii de frontiera din cadrul Sectorului Politiei…

- Meteorologii au emis o avertizare Cod galben, valabila de luni pana marti, la ora 3.00, in Banat, Crisana, Maramures si in vestul si nord-vestul Transilvaniei, unde vor fi intensificari ale vantului, vijelii, averse chiar torentiale, descarcarile electrice si grindina. De luni dupa-amiaza, in judetele…