- Politistii de frontiera din cadrul Punctelor de Trecere a Frontierei Varsand si Nadlac II – judetul Arad, au depistat douazeci si unu de cetateni din Afganistan care au incercat sa treaca ilegal frontiera in Ungaria, ascunsi in automarfare. In data de 11.03.2021, in jurul orei 11.50,…

- Politistii de frontiera din cadrul Punctelor de Trecere a Frontierei Nadlac II si Varsand – judetul Arad au depistat douazeci si opt de cetateni din Afganistan, Turcia si Siria, care au incercat sa treaca ilegal frontiera in Ungaria, ascunsi in automarfare, respectiv pe jos. * In data de 26.02.2021,…

- Politistii de frontiera aradeni au depistat 42 de cetateni din Afganistan si Pakistan care intentionau sa treaca ilegal frontiera in Ungaria, fie pe la „frontiera verde”, fie ascunsi in autocamioane. In data de 28.01.2021, politistii de frontiera din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Varsand…

- Polițiștii de frontiera aradeni au depistat la sfarșitul saptamanii trecute 31 de cetateni din Afganistan, Siria si Pakistan care intentionau sa treaca ilegal frontiera in Ungaria. In data de 23.01.2021, in jurul orei 13.50, la Punctul de Trecere a Frontierei Nadlac II, un cetatean turc, la volanul…

- Politistii de frontiera aradeni au prins, in ultimele 48 de ore, 31 de migranti din Afganistan, Siria si Pakistan care au incercat sa treaca frontiera ilegal in Ungaria, unii dintre ei fiind solicitanti de azil in Romania. In Punctul de Trecere a Frontierei (PTF) Nadlac II a fost verificata…

- Politistii de frontiera de la Nadlac au prins 14 migranti din Afganistan si Pakistan care au incercat sa treaca granita in Ungaria ilegal, mergand pe jos pe camp sau ascunsi intr-un TIR. In noaptea de marti spre miercuri, in Punctul de Trecere a Frontierei Nadlac II a fost verificat un TIR condus de…

- Politistii de frontiera aradeni au prins 21 de migranti din Afganistan, Pakistan si Libia care, in ultimele 24 de ore, au incercat sa treaca ilegal frontiera in Ungaria, ascunsi in camioane sau mergand pe jos pe camp, potrivit Agerpres. Potrivit unui comunicat de presa transmis de Politia…

- Sapte cetateni din Afganistan, ascunsi intr-un ansamblu rutier incarcat cu baxuri de bere, au fost depistati de catre politistii de frontiera din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Nadlac I cand incercau sa treaca ilegal frontiera in Ungaria. In data de 22.12.2020, in jurul orei 06.50, la Punctul…