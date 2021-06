Stiri pe aceeasi tema

- Politistii de frontiera din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Nadlac au depistat 50 de cetațeni de origine afro-asiatica care incercau sa treaca ilegal frontiera de stat, ascunși in remorca frigorifica a unui autocamion ce transporta oase cabaline in Italia. Azi dimineata, in jurul orei 05.00,…

- Politistii de frontiera din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Nadlac au depistat 50 de cetațeni de origine afro-asiatica care incercau sa treaca ilegal frontiera de stat, ascunși in remorca frigorifica a unui autocamion ce transporta oase cabaline in Italia.

- Politistii de frontiera din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Nadlac II au depistat 22 de cetațeni din Siria, Somalia, Egipt și Etiopia care incercau sa treaca ilegal frontiera de stat ascunși intr-un ansamblu rutier incarcat cu aparatura electronica. In data de 17.05.2021, in jurul…

- Politistii de frontiera din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Nadlac II au depistat opt cetateni din Maroc și Tunisia, care au incercat sa treaca ilegal frontiera in Ungaria, ascunsi pe osiile a patru automarfare.

- Politistii din cadrul Punctelor de Trecere a Frontierei Bors, Nadlac si Nadlac II au depistat, in ultimele 24 de ore, ascunsi in automarfare, 62 de cetateni straini care incercau sa treaca ilegal granita in Ungaria, informeaza Agerpres . Miercuri, in jurul orei 19.20, la Punctul de Trecere a Frontierei…