- Migranti descoperiti in timp ce incercau sa iasa ilegal din țara Foto Politia de frontiera RADIO ROMÂNIA ACTUALITATI - Peste 100 de migranti au fost descoperiti astazi în timp ce încercau sa iasa ilegal din țara prin Vama Nadlac 2. Astfel, printre…

- Politistii de frontiera de la Nadlac II au gasit, ascunsi in doua TIR-uri incarcate cu diverse bunuri, 103 cetateni din diferite state care au incercat sa treaca ilegal frontiera in Ungaria, cu intentia de a ajunge in Spatiul Schengen.

- Trei cetateni din India si unul roman sunt cercetati de politistii de frontiera timisoreni pentru trecere frauduloasa a frontierei de stat si trafic de migranti, dupa ce strainii au fost depistati intr-un autovehicul condus de roman, in orasul Jimbolia, potrivit Agerpres.In cadrul unei actiuni de combatere…

- Politistii de frontiera de la PTF Nadlac II au depistat nu mai putin de 53 de cetateni din din diferite state, care voiau sa treaca fraudulos frontiera de stat in Ungaria. Acestia erau ascunsi in trei ansambluri rutiere. Alti cinci cetateni din Afganistan, Pakistan și India au fost depistati de catre…

- Polițiștii de frontiera au descoperit, in ultimele 24 de ore, 30 de cetateni din Turcia, Bangladesh și Afganistan care au incercat sa treaca ilegal frontiera in Ungaria, ascunsi in diferite mijloace de transport sau deplasandu-se pe jos. „In ultimele 24 de ore, la Punctul de Trecere a Frontierei Nadlac…

- Politistii de frontiera din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Giurgiu au depistat patru cetateni afgani si un cetatean sirian care au incercat sa intre ilegal in Romania, ascunsi in doua ansambluri rutiere, printre marfa transportata, respectiv conserve si sucuri. Persoanele in cauza intentionau…

- In cadrul Programului ”Comemorarea Eroilor Neamului in județul Satu Mare”, azi 31 mai 2022 au avut loc activitați de cinstire a memoriei ostașilor romani ce s-au jertfit pentru Patrie in timpul celui de-al Doilea Razboi Mondial pe meleaguri satmarene. Manifestarile s-au desfașurat la mormintele eroilor…