Stiri pe aceeasi tema

- Opt migranti inclusiv sase copii, au murit asfixiati in timp ce calatoreau ascunsi intr un camion frigorific, in Libia, relateaza Romania TV. Celelalte persoane care calatoreau in acelasi camiom frigorific au fost transportate la spital. Cele mai multe victime sunt in stare critica.Autoritatile libiene…

- Echipele de interventie nipone continua, marti, eforturile de cautare si salvare a supravietuitorilor intemperiilor care au afectat vestul Japoniei si au provocat moartea a 141 de persoane, insa sansele de a gasi supravietuitori in molozul si pamantul uscat dupa ravagiile facute de ploile torentiale…

- Care este starea celor opt copii scoși din peștera din Thailanda , pana marți, este buna, a anunțat ministrul Sanatații thailandez, Jesada Chokedamrongsuk, potrivit AFP. Opt dintre copiii blocați in peștera din Thailanda, alaturi de antrenorul lor, au fost scoși teferi in cele doua zile ale operațiunii…

- Un fost scafandru al Marinei Thailandeze care era voluntar in misiunea de salvare a celor 12 copii si a antrenorului lor ce sunt captivi intr-o pestera din nordul Thailandei, a murit, potrivit unui anunț al guvernului.

- Anul trecut, malul se afla la mai bine de 10 metri de o anexa din gospodarie. Apele involburate, umflate de ploile din ultimele zile, l-au erodat, ajungand ieri dupa-amiaza la nici doi metri de anexa respectiva. Pe Petru Lazar l-am gasit ieri demontand, impreuna cu ajutoare de la Primarie, constructia…

- Ploile torentiale au inrautatit, miercuri, conditiile de munca ale salvatorilor care incercau sa ajunga la un grup de 12 copii si la antrenorul lor de fotbal, ramasi blocati sambata intr-o pestera inundata din nordul Thailandei. "Cresterea nivelului apei reprezinta un obstacol major pentru operatiunea…

- Noul guvern socialist spaniol a promis vineri ca va restabili asistenta medicala gratuita pentru migrantii fara acte in regula, un drept eliminat de fostul guvern conservator ca masura de reducere a cheltuielilor bugetare, informeaza agentia Reuters. Aceasta decizie este a doua initiativa prietenoasa…

- Sambata, in urma cautarilor cu avioane si elicoptere, navele spaniole au salvat aproape 300 de migranti din noua barci iar duminica inca 250 au fost salvati din alte opt barci, dintre care trei erau intr-o conditie precara si s-au scufundat apoi.Migrantii proveneau din mai multe tari africane.Numarul…