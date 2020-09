Zeci de migranți ascunși în TIR-uri, descoperiți în Vama Nădlac Zeci de migranți au fost prinși in ultimele 24 de ore in Vama Nadlac II. Polițiștii de frontiera au descoperit 41 de cetațeni strani ascunși in TIR-uri care incercau sa treaca ilegal granița. TIR-ul era condus de un șofer de 35 de ani și a fost descoperit la Punctul de Trecere al Frontierei Nadlac II – Csanadpalota, judetul Arad, la sensul de ieșire din țara. Autovehiculul transporta placi de aluminiu in Elvetia și 29 de barbați cu varste cuprinse intre 18 și 40 de ani din Turcia. De asemenea, in noaptea de miercuri spre joi, au mai fost descoperiti alți sase cetateni straini care incercau sa… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

