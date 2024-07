Stiri pe aceeasi tema

- Rebelii tuaregi din nordul Mali au declarat ca au ucis și ranit zeci de soldați și mercenari Wagner in doua zile de lupte in apropierea graniței cu Algeria, dupa ce armata a declarat ca a pierdut doi soldați, dar a ucis aproximativ 20 de rebeli, potrivit Reuters, potrivit mediafax.

- Conform relatarilor din presa croata, un barbat inarmat a atacat un camin de batrani situat la est de capitala tarii, Zagreb, omorand cel putin cinci oameni. Agentia nationala de presa a transmis ca barbatul a intrat in caminul de batrani din orasul Daruvar si a deschis focul. Ulterior a fugit, dar…

- Fortele israeliene au ucis cel putin 12 palestinieni intr-un raid aerian asupra orasului Rafah, vineri in zori. Luptele au continuat in alte cateva zone din enclava, au declarat medicii din Gaza, potrivit Reuters.

- Razboi in Ucraina, ziua 816. Cel putin 11 persoane au fost ucise, duminica, in urma unor bombardamente in regiunea Harkov, din nord-estul Ucrainei, tinta unei noi ofensive rusesti incepand din 10 mai, au anuntat autoritatile locale

- Un autobuz care transporta aproximativ 40 de pasageri a cazut intr-o prapastie marti dimineata in regiunea andina Ayacucho, in sud-estul Peru, accident care s-a soldat cu cel putin 16 morti, potrivit autoritatilor, noteaza AFP. Autobuzul cu etaj, care facea legatura intre capitala Lima si Ayacucho,…

- Vremea severa a dus la producerea unei tragedii, in India. Un panou publicitar uriaș s-a prabușit in urma unei furtuni, provocand numeroase victime omenești. Bilanțul tragic indica faptul ca sunt peste 10 morți și cel puțin 60 de raniți. Douasprezece persoane au fost ucise si cel putin 60 au fost ranite…

- Cel putin doua persoane au fost ucise si alte 21 au fost ranite intr-un atac cu cutitul care a avut loc intr-un spital din provincia Yunnan, in sud-vestul Chinei, a anuntat marti presa de stat, citand surse oficiale, relateaza CNN, potrivit news.ro

- Accident teribil cu cel puțin 23 de morți: un autobuz a plonjat intr-o prapastie, iar apoi intr-un rau / Se intampla in PeruCel putin 23 de persoane au murit dupa ce autobuzul in care se aflau a cazut intr-un rau in Muntii Anzi in nordul Peru, a declarat luni o procuroare presei locale, preluate de…