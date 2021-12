Stiri pe aceeasi tema

- 68 de medici și infirmiere care lucreaza in secția de terapie intensiva a Spitalului Universitar Regional din Malaga au fost testați pozitiv cu COVID-19 in urma petrecerii de Craciun care a avut loc pe 1 decembrie, a anunțat Guvernul regional din Andaluzia, citat de Reuters, potrivit Agerpres . Cadrele…

- Un caz de infectare cu varianta Omicron a coronavirusului SARS-CoV-2 a fost confirmat intr-un grup de peste 50 de persoane testate pozitiv pentru COVID-19 dupa ce au participat la petrecerea de Craciun organizata de o companie in Norvegia, relateaza joi AFP si Reuters. Intre 50 si 60 de participanti…

- Selectionata under 21 a Romaniei a ajuns, marti, in Spania, unde va efectua un stagiu de pregatire. Calatoria a durat mai mult de sapte ore. Plecarea din cantonamentul de la Centrul National de Fotbal de la Buftea a fost la ora 4:30, iar peste 6 ore avionul a aterizat la Malaga, de unde a…

- Mijloacele aeriene si-au reluat activitatea pentru a stinge incendiul de padure din muntii Sierra Bermeja (Malaga) -sudul Spaniei - de la primele ore ale diminetii de luni, dupa o noapte intensa pe toate fronturile in care efectivele au operat in conditii mai bune in perimetrul in care au fost mistuite…

- Un incendiu devastator a cuprins sudul Spaniei și este greu de controlat. Aproape 1.000 de oameni au fost evacuați din zona stațiunii Estepona, iar mai multe drumuri, inclusiv o porțiune a autostrazii AP-7, au fost inchise din cauza flacarilor. Un pompier a murit in timpul intervențiilor dificile, scrie…

- Un pompier a murit joi in timp ce lupta alaturi de colegii sai pentru a stinge un incendiu de padure in sudul Spaniei, unde aproape o mie de persoane au fost evacuate si o importanta axa rutiera a fost inchisa, au anuntat autoritatile spaniole, citate de AFP. Pompierul in varsta de 44 de ani facea parte…