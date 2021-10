Stiri pe aceeasi tema

- Spitalul Sfantul Spiridon din Iași risca sa ramana fara oxigen daca in urmatoarele ore transportul programat nu ajunge la unitatea medicala. Directorul Direcției de Sanatate Publica Iași, Vasile Cepoi a precizat ca zece pacienți sunt in pericol sa ramana fara oxigen. http://www.radioiasi.ro/wp-content/uploads/sites/6/2021/10/20-oct-ora-14-Vasile-CEPOI-fara-oxigen.mp3…

- Directorul Directiei de Sanatate Publica (DSP) Arad, Horea Timis, ii indeamna pe cei care au afectiuni cronice sa stea acasa pana cand valul patru al pandemiei va trece sau lucrurile se vor echilibra. „S-a eliberat un loc la ATI. O familie se bucura, alta plange… Si tot asa… Auzi la UPU, auzi in statie,…

- Studentii medicinisti ai Universitatii de Vest "Vasile Goldis" (UVVG) din Arad participa ca voluntari la efectuarea anchetelor epidemiologice in contextul pandemiei, pentru a ajuta echipele Directiei de Sanatate Publica, suprasolicitate din cauza numarului mare de infectari cu SARS-CoV-2. Studentii…

- Directorul Directiei de Sanatate Publica (DSP) Botosani, medicul Monica Adascalitei, a lansat, miercuri, un apel catre medicii de familie din judet, in special catre cei care isi desfasoara activitatea in centrele de permanenta, sa sprijine sistemul medical de urgenta in cel de-al patrulea val al pandemiei…

- Arad. 170 de persoane sunt internate in Spitalul Clinic Județean de Urgența pe secțiile destinate tratarii bolnavilor de Covid-19. Dintre acestea, 27 se afla in secțiile de Anestezie și Terapie Intensiva, iar alți bolnavi cu forme grave așteapta in Unitatea de Primire Urgențe eliberarea unui pat.

- Pentru a treia zi consecutiv, Romania a inregistrat astazi peste 2.000 de cazuri de infectare cu coronavirus, in prezent, in secțiile de terapie intensiva din țara fiind internați 523 de pacienți diagnosticați cu COVID, cu 53 mai mulți fața de ziua precedenta. Totul, in contextul in care, Romania dispune,…

- Directia de Sanatate Publica (DSP) Arad si politistii de frontiera fac o ancheta comuna dupa ce un barbat a prezentat, la intrarea in tara, un certificat de vaccinare digital desi nu a fost vaccinat anti-COVID-19, pentru care au fost gasite datele introduse in sistemul national, prin intermediul…

- Un barbat s-a prezentat sambata in stare grava la spital, fiind diagnosticat cu botulism. Ulterior, si sotia acestuia a primit acelasi diagnostic.Deoarece in Romania nu exista ser antibotulinic, directorul medical al spitalului Arad a luat legatura cu Directia Judeteana de Sanatate Publica (DSP) si…