Zeci de masini, sparte de hoti chiar in curtea politiei locale. Cum a fost posibil

Stiri pe aceeasi tema

- S-a deschis dosar penal la Parchetul de pe langa Judecatoria Sectorului 3 dupa ce pe camerele de supraveghere se vede ca hotii au fost laasati chiar de agenti sa intre in curtea Politiei Locale, ba chiar au fost salutati cu respect de acestia. Au furat 34 de catalizatoare si 10 acumulatori…

- PNL Bucuresti anunta depunerea la Parchetul de pe langa Judecatoria Sectorului 5 a unei plangeri penale impotriva primarului general al Capitalei, Gabriela Firea, si a inca trei reprezentanti ai primariei, acuzandu-i de abuz in serviciu prin nepunerea pe ordinea de zi a inlocuirii unor consilieri…

- Trei minori, doi baieți și o fata, care au comis acte de vandalism in incinta pasajului subteran din Alba Iulia, la numai cateva ore dupa ce acesta a fost dat in folosința, au fost identificați in baza imaginilor de pe camerele de supraveghere. Aceștia au ajuns, impreuna cu parinții, la sediul Poliției…

- Candidatul la Primaria București, Nicușor Dan, a depus o plangere penala Nicușor Dan. Foto: facebook.com/nicusordan.pentrubucuresti/ Nicusor Dan, candidatul Aliantei USR-PLUS si al PNL la Primaria Generala a capitalei, a depus luni, 22 iunie, plângere la Parchetul de pe lânga…

- Nicusor Dan, candidat susținut de Alianța USR-PLUS și PNL la Primaria Capitalei, a mers luni la Parchetul de pe langa Curtea de Apel Bucuresti pentru a depune plangere penala impotriva primarului Sectorului 5, Daniel Florea, a sefului Politiei Locale si a directorului Companiei de salubritate din acelasi…

- Pe numele sau Vasile Badea, cel autointitulat Spartacus Idolu Fetelor, este inculpat in dosarul scandalului din din prima zi de Pasti din cartierul Rahova. Totul a inceput de la un chef care avea loc in curtea lui Spartacus. Barbatul nu a respectat restrictiile prevazute in ordonantele militare si…

- Curtea de Justiției a Uniunii Europene (CJUE) a condamnat Romania pentru nerespectarea angajamentelor privind calitatea aerului in București. Astfel, Romania risca plata unor amenzi usturatoare daca in cel mai scurt timp nu ia masuri pentru a limita poluarea cu praf a Capitalei. Aceste amenzi se ridica…