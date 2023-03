Zeci de maşini de lux, aduse din Germania sau Franţa, confiscate de ANAF direct la frontieră Zeci de masini de lux, in valoare de milioane de euro, au fost confiscate de inspectorii de la Directia Generala Antifrauda Fiscala (DGAF) din cadrul ANAF. Potrivit ANAF, numai in data de 16 martie, inspectorii au verificat 37 de autovehicule cu numere temporare din alte state și 67 de platforme și trailere de transport autoturisme […] The post Zeci de masini de lux, aduse din Germania sau Franta, confiscate de ANAF direct la frontiera appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

