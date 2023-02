Stiri pe aceeasi tema

- Proprietarii mai multor mașini parcate intr-un cartier din Cluj-Napoca s-au trezit, vineri dimineața, cu mașinile distruse și lucrurile din interior ravașite. Imediat au anunțat poliția și, in scurt timp, au fost identificați doi tineri. In total, 21 de mașini au fost vandalizate. Toate mașinile cu…

- Peste 20 de autoturisme parcate pe o strada din municipiul Cluj-Napoca au fost gasite cu geamurile sparte si bunurile din interior ravasite. Politistii au deschis o ancheta pentru a stabili ce s-a intamplat, relateaza Știri de Cluj , careia preia informații oferite de IPJ. Situația a fost raportata…

- Nu mai puțin de 23 de autoturisme au fost avariate de autori necunoscuți pe strada Campul Painii, din Cluj-Napoca. S-a intamplat in noaptea de joi spre vineri, iar autorii sunt necunoscuți. Ei au spart geamurile și au provocat alte pagube autovehiculelor parcate. Se pare ca autoturismele ar aparține…

- Un accident rutier in care au fost implicate o masina si o autoutilitara a avut loc la intrarea in pasajul Michelangelo din Timisoara. Soferul autoturismului, un tanar de 18 ani, a pierdut controlul masinii si a lovit peretele pasajului, fiind apoi proiectata in autoutilitara. Doi tineri de 19 ani au…

- La data de 7 februarie a.c., polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Targoviște au fost sesizați de o femeie cu privire la faptul ca un barbat a fost agresat și i-au fost sustrași banii. Din cercetarile efectuate, polițiștii au constatat faptul ca, la aceași data, un barbat de 63 de ani, din comuna…

- Joi, 29 decembrie 2022, polițiștii de investigații criminale din cadrul Poliției Municipiului Alba Iulia au reținut, pentru 24 de ore, doi tineri, ambii de 17 ani, din Alba Iulia, respectiv din localitatea Ighiu, care sunt cercetați pentru lovire sau alte violențe. In noaptea de 24 decembrie 2022, in…

- Doi tineri din Saveni și-au snopit in bataie doi prieteni pe o strada din oraș. Polițiștii i-au reținut Marți, polițiștii din cadrul Poliției Orașului Saveni au emis ordonanța de reținere pentru 24 de ore, pe numele unui a doi tineri, de 20 și 36 de ani, ambii din comuna Vlasinești, cercetați sub aspectul…

- Un barbat de 36 de ani, din județul Vaslui, a fost injunghiat. S-a intamplat, seara trecuta, pe strada Nicolae Titulescu, din municipiul Craiova. Vasluianul ar fi fost agresat de mai mulți tineri, iar, la un moment dat, unul dintre ei l-a lovit cu un cuțit in zona abdominala. „Seara trecuta, in jurul…