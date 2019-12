Stiri pe aceeasi tema

- Statele Unite nu au nimic de oferit in negocierile pe tema programului nuclear, a transmis joi Coreea de Nord, cerand "masuri concrete" din partea Washingtonului, informeaza site-ul agentiei de presa Reuters."Statele Unite vorbesc despre dialog, dar este prea evident ca nu au nimic sa ne ofere…

- Guvernul rus a expulzat un diplomat bulgar ca riposta dupa ce Sofia a refuzat sa acorde viza unui atasat militar al Rusiei ce urma sa fie trimis in post la Sofia, a anuntat joi Ministerul de Externe al Bulgariei, potrivit Reuters. Ambasadorul Bulgariei la Moscova, Atanas Krastin, a fost…

- Ministerul francez de Externe il va convoca pe ambasadorul Turciei dupa "insultele" presedintelui Recep Tayyip Erdogan la adresa omologului sau din Franta, Emmanuel Macron, informeaza site-ul agentiei de presa Reuters."Referitor la cele mai recent excese ale presedintelui Turciei, acestea…

- Ministerul de Externe bulgar a anuntat miercuri ca refuza sa-i acorde viza unui nou atasat militar al ambasadei Rusiei la Sofia, decizie ce vine la o zi dupa expulzarea unui diplomat rus din Bulgaria pentru spionaj, informeaza agentia Reuters. MAE bulgar a precizat ca a luat decizia de a nu-i acorda…

- Coreea de Nord a avertizat joi ca rabdarea sa are limite si ca ar putea reveni asupra masurilor de incredere pe care le-a luat cu privire la Statele Unite, relateaza Reuters, potrivit news.roIn cadrul unor eforturi in vederea favorizarii dialogului cu Statele Unite, care s-au tradus in trei…

- Egiptul face apel la convocarea unei reuniuni de urgența a Ligii Arabe dupa ce Turcia a declanșat o ofensiva in nordul Siriei, a anunțat miercuri Ministerul egiptean de Externe, citat de Reuters, potrivit MEDIAFAX.Citește și: Indemn pentru toți PSD-iștii! Rivalul lui Liviu Dragnea, semnal…

- Prim-ministrul Indiei, Narendra Modi, va gazdui in perioada 11-12 octombrie, la Chennai, o intalnire informala cu președintele Chinei, Xi Jinping, pentru a clarifica situația regiunei Kashmir, anunța ministrul indian de Externe, citat de agenția Reuters, potrivit Mediafax.Narendra Modi se…

- Arabia Saudita va convoca experți internaționali din cadrul Organizației Națiunilor Unite pentru a investiga atacurile asupra instalațiilor petroliere, a transmis Ministerul de Externe saudit, menționând ca întreaga lume trebuie sa îi condamne pe cei responsabili, conform Mediafax…