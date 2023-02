Stiri pe aceeasi tema

- Mai multe magazine au fost inchise și sute de kilograme de alimente au fost retrase de la comercializare in urma unei razii in Piața Unirii a comisarilor de la Protecția Consumatorilor București. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…

- Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorului a aplicat anul trecut amenzi in valoare totala de peste 40 de milioane de euro, insa nu a reusit sa incaseze pana acum decat a cincea parte din aceasta suma. Cea mai mare sanctiune, de 2 milioane de euro, a fost data unei companii aviatice pentru…

- Autoritatea Nationala de Reglementare in domeniul Energiei a aplicat operatorilor retelelor de distributie a energiei electrice amenzi in valoare totala de 2,4 milioane lei pentru depasirea frecventa a intervalului de trei luni pentru citirea indexului. „La sfarsitul anului 2022, am dispus actiuni de…

- In perioada 14–25.11.2022, Autoritatea Naționala pentru Protecția Consumatorilor (ANPC) a desfașurat o serie de acțiuni de verificare, la nivelul intregii țari, ca parte a tematicii naționale de control referitoare la modul de respectare a prevederilor legale privind siguranța jucariilor, inclusiv analiza…

- Autoritatea Naționala pentru Protecția Consumatorilor (ANPC) a facut ample verificari legate de siguranta jucariilor, controland inclusiv site-urile de prezentare și publicitate și a dat amenzi de peste 2 milioane de lei.

- In perioada 14ndash;25.11.2022, Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor ANPC a desfasurat o serie de actiuni de verificare, la nivelul intregii tari, ca parte a tematicii nationale de control referitoare la modul de respectare a prevederilor legale privind siguranta jucariilor, inclusiv…

- Protecția Consumatorului a inchis cinci restaurante din București din cauza alimentelor expirate și a mizeriei. Inspectorii ANPC au facut mai multe controale la restaurante din zona Piața Alba Iulia din Capitala, iar cinci unitați au fost inchise temporar. Printre neregulile gasite s-au ...

- Sase operatori de retele de distributie a energiei electrice au fost amendati cu o suma totala de 2,4 milioane de lei pentru nerespectarea obligatiilor legale fata de consumatori, informeaza Autoritatea Nationala de Reglementare in domeniul Energiei (ANRE), potrivit Agerpres. In urma finalizarii…