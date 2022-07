Stiri pe aceeasi tema

- Consiliul Județean Timiș anunța un nou eveniment cultural-expozițional de excepție, inclus in cadrul programului cultural „Timisoara, Capitala Europeana a Culturii”. La inceputul anului viitor, va avea loc cea mai importanta expoziție retrospectiva a artistului de origine romana Victor Brauner, din…

- ACȚIUNE… In cadrul “FINISAJULUI”, organizat pentru prima data de Muzeul “Vasile Parvan” din Barlad, s-a facut un bilanț asupra a celei de a IV-a ediții a Bienalei Internaționale de Arta Contemporana “N.N.Tonitza. De asemenea, in cadrul expoziției semnate de artistul Zuzu Caratanase, a fost prezent in…

- UPDATE: ”Am participat astazi la Summitul sefilor de stat si de guvern din cadrul Procesului de Cooperare in Europa de Sud-Est (SEECP), care s-a desfasurat la Salonic. In cadrul acestei Reuniuni la nivel inalt, am evidentiat provocarile cu care se confrunta intreaga regiune dupa pandemie, in contextul…

- Expozitia poate fi vizitata pana pe 24 mai 2022.Organizat de Consiliul Judetean Constanta prin Centrul Cultural Judetean Constanta "Teodor T. Burada", Concursul National de Pictura "Lucian Grigorescu", si ndash;a desemnat castigatorii. Decernarea premiilor a avut loc la Muzeul de Arta Constanta, partener…

- Gradina Urbana UVT și Greenfeel – parte din proiectul „Healthy Places”, nominalizat printre finaliștii premiilor New European Bauhaus 2022, acordate de Comisia Europeana. Comisia Europeana a anunțat ieri lista celor 52 de finaliști ai premiilor “New European Bauhaus” 2022, selectați din peste 1100 de…

- Una dintre atracțiile inedite pe care piteștenii le vor descoperi in Parcul „Lunca Argeșului”, in acest weekend, in cadrul manifestarilor dedicate festivalului „Simfonia Lalelelor”, ediția a 45-a, este expoziția cu profund caracter științifico – educațional „Dino Park”, care ofera o incursiune unica…