Stiri pe aceeasi tema

- Zeci de locuinte din Covasna au ramas izolate, dupa ce raul Buzau s-a revarsat peste DN 10. Mai precis, aproximativ 40 de locuinte au ramas izolate in zona localitatii Cremenea, judetul Covasna. “Raul Buzau a trecut peste DN 10, in zona Cremenea. Sunt aprovizionate 30-40 de case izolate. In zona Intorsura…

- Subsolul Spitalului din Zarnesti, precum si un supermarket din localitatea din județul Brașov au fost inundate in urma ploilor abundente din ultimele ore, pompierii intervenind la aceasta ora cu mai multe motopompe pentru evacuara apei. „La spital actionam cu doua motopompe, iar la rampa de alimentare…

- Hidrologii atrag atenția ca pe raurile din zona Municipiului Blaj se pot produce viituri, dar și creșteri ale apelor curgatoare, respectiv depașirea cotelor de inundații. Avertizarea hidrologica de viituri și posibile inundații e valabila vineri, pana la miezul nopții. De asemenea, in intervalul 22.06.2018…

- Vrancea se afla, astazi, sub Cod Galben de instabilitate atmosferica accentuata și cantitați de apa insemnate. Meteorologii au emis ieri o atenționare, care este valabila pe tot parcursul zilei de astazi. „Interval de valabilitate: 22 iunie, orele 06 – 23; Fenomene vizate: pe arii extinse instabilitate…

- Rezultatele din București la Evaluarea Naționala 2018 vor fi afișate marți, 19 iunie. In aceeași zi, elevii nemulțumiți de note pot depune contestații, iar o a doua comisie de corectare le va evalua dinou lucrarile. Toate informatiile despre EVALUAREA NATIONALA 2018, AICI Zi cu emoții pentru elevii…

- Potrivit hidrologilor, in primele doua zile ale intervalului de prognoza debitele medii zilnice vor fi in crestere pe raurile din Maramures, Crisana si Banat ca urmare a precipitatiilor prognozate si relativ stationare pe celelalte rauri. De asemenea, in urmatoarele doua zile, debitele vor fi, in…

- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis, sâmbata, o atentionare cod portocaliu de ploi în mai multe localitati din judetul Cluj, valabila pentru urmatoarea ora. Astfel, potrivit ANM, în mai multe localitati din judetul Cluj se vor semnala…

- Peste 200 de perchezitii au efectuat politistii din mai multe judete ale tarii ieri, in cadrul operatiunii “Ziua Z”, operatiune coordonata de procurorii Directiei de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism (DIICOT) – Structura Centrala. Printre judetele…