- Ghinion pentru un sofer din Capitala.Din cauza conditiilor meteo nefavorabile, un copac a cazut peste o masina. S-a intamplat pe strada Traina din sectorul Botanica al Capitalei.Daca ai fost martorul unei situatii interesante, expediaza imaginile surprinse pe adresa [email protected]

- Accident grav pe strada Alba Iulia din sectorul Buiucani al Capitalei. Un pieton a fost tamponat de o mașina. Nu se știe care este starea victimei.Un martor ocular a scris despre aceasta pe Facdebook."Poltava, langa Alba Iulia, pieton tamponat.

- Agentului termic și apa calda va fi oprita, astazi, intre orele 09:00-21:00, pe mai multe adrese din sectorul Buiucani al Capitalei.Adresele vizate de sistarea agentului termic și a apei calde menajere sunt: strada Alaba Iulia - 2, 4, 6, 8, 8/1, 8/2, 8/3, strada Gr.

- Și-a parcat automobilul în curtea blocului și s-a trezit cu mașina vandalizata de hoți. Hoții au furat capota unui automobil parcat pe strada Liviu Deleanu din sectorul Buiucani al Capitalei, transmite Știri.md Un martor a surprinsimaginele de…

- Se surpa asfaltul in sectorul Buiucani al Capitalei. O portiune din strada Cornului a devenit un adevarat pericol pentru conducatorii auto. Imaginile au fost trimise redactiei PUBLIKA.MD de catre un martor ocular.

- O schela amplasata pe fațada unei cladiri de 6 etaje de pe strada Ion Brezoianu din Capitala s-a desprins parțial, vineri dimineața, din cauza vantului. Bucați din structura au avariat doua mașini. Nu sunt persoane ranite, informeaza ISU București-Ilfov, citat de Mediafax.

- Locatarii unui bloc din sectorul Buiucani al Capitalei sunt ingroziti. Ei spun ca dorm cu frica in san, dupa ce in scara lor s-au produs deja patru incendii in mai putin de o luna. Cauza ar fi ca rau-facatorii dau foc bunurilor lasate in coridorul comun.

- In capitala s-a tras cu arma de dimineața. O persoana necunoscuta a impușcat cu o arma pneumatica in geamul unui troileibuz de pe ruta 22, la intersectia strazilor Ion Creanga cu Eugen Coca din sectorul Buiucani al Capitalei, scrie publika.md .