Zeci de localităţi prahovene sunt incluse în cinci centre viticole Nicoleta Dumitrescu Faptul ca vinurile prahovene sunt recunoscute atat la nivel national, cat si international, este deja o certitudine, nu de putine ori parfumul si gustul unora dintre ele primind distinctii si medalii la renumite competitii de peste hotare. De altfel, nu intamplator cea mai cunoscuta podgorie din Prahova – Dealul Mare – mai este denumita si “Patria vinurilor rosii”, in contextul in care, datorita calitatilor lui deosebite si a recunoasterii internationale, unul dintre cele mai cunoscute vinuri din aceasta zona – Feteasca Negra – este supranumit si “Ambasadorul vinurilor romanesti”.… Citeste articolul mai departe pe ziarulprahova.ro…

