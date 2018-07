Stiri pe aceeasi tema

- Zeci de jurnalisti si directori care lucrau pentru cotidianul turc Zaman au fost condamnati vineri de un tribunal din Ankara la 10 ani de închisoare, fiind acuzati de legaturi cu încercarea de lovitura de stat care a avut loc anul trecut în Turcia.

- Un tribunal din Turcia a condamnat, vineri, șase jurnaliști la pedepese cu inchisoarea de pana la peste 10 ani pentru legaturi cu puciul eșuat din iulie 2016, a spus grupul pentru drepturile omului Amnesty International, relateaza Reuters

- Un tribunal din Istanbul a decis joi sa-l mentina in detentie pe directorul Amnesty International in Turcia, inchis de mai mult de un an pentru apartenenta la o "organizatie terorista", in ciuda protestelor aparatorilor drepturilor omului, scrie AFP, potrivit news.ro.Taner Kilic este retinut…

- Cele 119 persoane au fost acuzate de "incalcarea ordinii constitutionale" in legatura cu incidentele din Istanbul in timpul puciului esuat din 15 iulie 2016, potrivit Anadolu.In total 1.258 de persoane, inclusiv fosti soldati, au fost condamnati la inchisoare pe viata in 163 de cazuri separate…

- Militarii au primit "sentinte agravate la inchisoare pe viata", care includ conditii mai severe decat in cazul sentintelor normale de privare permanenta de libertate. Alte 52 de persoane au primite sentinte intre sapte si 20 de ani de inchisoare dupa ce au fost gasiti de infractiuni precum…

- In total, 28 de soldati turci au fost condamnati la inchisoare pe viata in trei dosare separate in legatura cu tentativa esuata de puci din 2016 din Turcia, relateaza agentia DPA. Soldatii au fost acuzati de ''incalcare si tentativa de inlaturare a Constitutiei'' in legatura cu incidentele din Istanbul…