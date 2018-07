Stiri pe aceeasi tema

- Un tribunal din Turcia a condamnat, vineri, șase jurnaliști la pedepese cu inchisoarea de pana la peste 10 ani pentru legaturi cu puciul eșuat din iulie 2016, a spus grupul pentru drepturile omului Amnesty International, relateaza Reuters

- Un tribunal din Istanbul a decis joi sa-l mentina in detentie pe directorul Amnesty International in Turcia, inchis de mai mult de un an pentru apartenenta la o "organizatie terorista", in ciuda protestelor aparatorilor drepturilor omului, scrie AFP, potrivit news.ro.Taner Kilic este retinut…

- Statele Unite si Turcia au convenit asupra unui plan etapizat privind orasul Manbij din nordul Siriei, informeaza Reuters, care apreciaza ca s-a evitat astfel riscul unei confruntari directe. Secretarul de stat american, Mike Pompeo, si ministrul turc de externe, Mevlut Cavusoglu, s-au intalnit…

- O instanta turca a condamnat la inchisoare pe viata 104 militari pentru implicarea lor in pregatirea si executarea loviturii de stat esuate din 2016, informeaza site-ul postului BBC News, citand presa locala.

- In total, 28 de soldati turci au fost condamnati la inchisoare pe viata in trei dosare separate in legatura cu tentativa esuata de puci din 2016 din Turcia, relateaza agentia DPA. Soldatii au fost acuzati de ''incalcare si tentativa de inlaturare a Constitutiei'' in legatura cu incidentele din Istanbul…