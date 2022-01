Zeci de intervenţii ale salvamontiştilor în ultimele 24 de ore. 20 de persoane au ajuns la spital Aproape 50 de apeluri prin care se solicita interventia de urgenta a salvamontistilor au fost inregistrate in ultimele 24 de ore, 20 de persoane fiind transportate la spital pentru ingrijiri medicale. In ultimele 24 de ore, la Dispeceratul National Salvamont s-au primit 49 de apeluri prin care se solicita interventia de urgenta a salvamontistilor, cele […] The post Zeci de interventii ale salvamontistilor in ultimele 24 de ore. 20 de persoane au ajuns la spital appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

