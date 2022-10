Stiri pe aceeasi tema

- La data de 13.07.2022, procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizata și Terorism – Biroul Teritorial Salaj au dispus trimiterea in judecata a patru inculpați, aflați in stare de arest preventiv, respectiv in stare de arest la domiciliu, pentru savarșirea infracțiunii…

- Procurorii de la DIICOT, Serviciul Teritorial Suceava, au finalizat recent și trimis in instanța un amplu dosar privind traficul de canabis comis in special pe raza municipiului Radauți și a localitaților limitrofe, in total fiind trimiși in judecata 12 inculpați.Interesant este ca principalii ...

- Directia Nationala Anticoruptie (DNA) a anuntat, marti, ca, in cei 20 de ani de activitate, a trimis in judecata peste 15.000 de inculpati, iar in dosarele trimise in judecata statul roman a suferit prejudicii de 5,4 miliarde de euro. De asemenea, DNA a precizat ca valoarea mitei identificate in…

- Procurorii DIICOT – Serviciul Teritorial Bacau au dispus trimiterea in judecata a 24 de inculpati (17 persoane fizice si 7 persoane juridice) pentru savarsirea infractiunilor de constituire a unui grup infractional organizat, inselaciune cu consecinte deosebit de grave in forma continuata, inselaciune…

- Procurorii DIICOT au dispus trimiterea in judecata a unui numar de șase inculpati, cinci in stare de arest preventiv și un inculpat sub masura arestului la domiciliu, pentru savarșirea infracțiunilor de trafic de droguri de mare risc in forma continuata, trafic de droguri de risc in forma continuata…

- Procurorii DIICOT Cluj au reținut doi inculpați, cercetați pentru proxenetism și efectuarea de operațiuni cu substanțe susceptibile de a avea efecte psihoactive. Potrivit procurorilor, in acest an, unul dintre inculpați a inlesnit practicarea prostituției de catre o persoana vatamata, a transportat-o…

- Doi locuitori ai Capitalei vor comparea pe bancaca acuzaților pentru trafic de droguri. Totodata, PCCOCS anunța ca au fost aplicate sechestre asupra automobilelor folosite de acuzați la comiterea infracțiunilor.