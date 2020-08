Stiri pe aceeasi tema

- Pompierii se luptau miercuri cu mai multe zeci de incendii pe teritoriul Californiei, afectata de un val istoric de canicula, care a provocat pene de curent si l-a determinat pe guvernatorul statului sa declare stare de urgenta, informeaza AFP.Vegetatie calcinata, autovehicule si locuinte…

- Un nou incendiu a erupt in nordul Californiei si in unele parti din zona golfului San Francisco. Avertizarea de caldura emisa pentru San Francisco este in vigoare pana miercuri, noteaza Mediafax.Lupta pompierilor americani cu incendiile din California continua. De aproape o saptamana, vegetatia…

- Daca valoarea inregistrata de Serviciului National de Meteorologie (NWS) este corecta, aceasta se numara totodata printre primele trei cele mai ridicate temperaturi consemnate vreodata in Death Valley - o vale din estul Californiei, situata in nordul desertului Mojave - si este de asemenea cea mai…

- Regiunea Death Valley (Valea Mortii) din SUA a inregistrat duminica o temperatura de 54,4 grade Celsius, posibil cea mai ridicata valoare inregistrata pe Pamant dupa anul 1913, relateaza Agerpres. Temperatura inregistrata de Serviciului National de Meteorologie (NWS) este printre primele trei cele mai…

- Incendiile de vegetatie care au cuprins California și au distrus suprafata de peste 20.000 de acri din zona de nord a lacului Tahoe au dat naștere unui fenomen rar, dar extrem de periculos: tornada de foc, potrivit The Independent.

- Autoritatile californiene au dispus miercuri evacuarea a 500 de case ca urmare a unui incendiu urias, care s-a intins rapid in nordul orasului Los Angeles, distrugand 4.000 de hectare, scrie AFP.

- Autoritatile californiene au ordonat miercuri evacuarea a circa 500 de locuinte in urma unui incendiu de vegetatie care se extinde rapid in nordul Los Angeles dupa ce a parjolit deja 4.000 de hectare la inceputul serii, informeaza AFP, potrivit Agerpres.Incendiul a izbucnit in timpul dupa-amiezii…

- Mii de pompieri din California se luptau duminica sa stinga un incendiu care ameninta numeroase locuinte in apropierea orasului San Bernardino, la 100 de km est de Los Angeles, relateaza luni AFP potrivit Agerpres. "Apple Fire" (Incendiul Apple), izbucnit vineri dupa-amiaza, a devastat deja peste…