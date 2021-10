Zeci de ierarhi vor celebra azi hramul Sfintei Parascheva. Slujba începe la 9,30 Aproape 60.000 de pelerini s-au rugat pana acum, de vineri, la moastele Sfintei Parascheva. Astazi, 14 octombrie, este ziua din calendar in care se celebreaza Sfanta protectoare a Iasului. Mitropolia si Jandarmeria au anuntat programul exact pentru liturghia savarsita de IPS Teofan pe scena din dreptul Pietonalului. Accesul pelerinilor in zona deja-delimitata se va face de la ora 8, slujba urmand a incepe la ora 9.30. Dupa ce scaunele asezate vor fi ocupate, reprezentantii Jandarmeriei vor indruma restul pelerinilor in dreptul unor spatii publice de unde vor putea urmari slujba pe ecrane si ii… Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

Sursa articol: ziaruldeiasi.ro

