- Un numar de 76 grupuri civile din Myanmar au facut marti apel pentru eliberarea celor doi reporteri Reuters, denuntand condamnarea lor ca nedreapta si un atac asupra dreptului la libertatea de informare. Wa Lone, in varsta de 32 de ani, si Kyaw Soe Oo, in varsta de 28 de ani, au fost…

- Uniunea Europeana cere eliberarea imediata și necondiționata a celor doi jurnaliști Reuters condamnați luni la șapte ani de inchisoare de catre un tribunal din Myanmar pentru incalcarea unei legi a secretui de stat, relateaza Reuters, citat de Mediafax.Un judecator din Myanmar i-a gasit pe…

- Marea Britanie a cerut eliberarea imediata a celor doi jurnalisti Reuters condamnati luni la sapte ani de inchisoare in Myanmar, pentru investigarea in 2017 a violentelor impotriva etnicilor musulmani Rohingya, spunind ca verdictul submineaza libertatea presei in tara respectiva, relateaza Reuters.…

- Uniunea Europeana a cerut luni eliberarea imediata si neconditionata a celor doi jurnalisti Reuters condamnati la inchisoare in Myanmar pentru incalcarea legii secretului de stat, scrie agerpres.ro.

- Uniunea Europeana a transmis luni un mesaj in care cere eliberarea „imediata si neconditionata” a jurnalistilor Reuters condamnati la sapte ani de inchisoare in Myanmar. Wa Lone, in varsta de 32 de...

- Un judecator din Myanmar a condamnat luni doi jurnalisti ai agentiei Reuters la sapte ani de inchisoare fiecare pentru obtinere de documente de stat secrete, informeaza dpa, potrivit Agerpres. Sentinta nu este...

- Un judecator din Myanmar a condamnat luni doi jurnalisti ai agentiei Reuters la sapte ani de inchisoare fiecare pentru obtinere de documente de stat secrete, informeaza dpa. Wa Lone (32 de ani) si Kyaw Soe Oo (28 de ani) au fost retinuti in Yangon in luna decembrie pentru incalcarea legii…

