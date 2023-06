Stiri pe aceeasi tema

- De cateva zile, ploile torentiale nu se mai opresc in vestul si sud-vestul tarii. Multe localitati din aceste zone au fost maturate de torenti, iar zeci de gospodarii au fost inundate. Cel mai afectat a fost judetul Mehedinti.

- VIDEO Furia apelor la Ighiel: Cum a lovit viitura gradinița din localitate. Tavanul, podeaua și jucariile distruse de inundații Noi imagini apar cu dezastrul lasat in urma de furia apelor la Ighiu. Cand viitura a lovit cu putere in mai multe sate din Ighiu, ce se afla in fața apei a avut de suferit.…

- Ministrul Mediului, Tanczos Barna a participat aseara la o ședința de lucru la Prefectura din Gorj. Intalnirea a avut loc in contextul avertizarilor meteorologice de Cod galben, Cod portocaliu si Cod rosu transmise de Administratia Nationala de Meteorologie, dar si a avertizarii

- Mai multe bazine hidrografice din vestul si nordul tarii se afla joi si vineri sub incidenta unui Cod galben de inundatii, potrivit Institutului National de Hidrologie si Gospodarire a Apelor.

- Institutul Național de Hidrologie și Gospodarire a Apelor avertizeaza ca este pericol de inundații pe mai multe cursuri de apa din județele Mehedinți și Dolj. Specialiștii au emis un cod galben.

- Gospodariile din vestul țarii se afla in pericol de inundație, in urma precipitațiilor ce vor avea loc incepand de luni, la orele pranzului. Institutul National de Hidrologie si Gospodarire a Apelor a emis o atentionare Cod galben, pentru mai multe sectoare de rauri.

- Institutul National de Hidrologie si Gospodarire a Apelor a emis, marti, o atentionare Cod galben de inundatii si risc de viituri, valabila pe rauri din cinci judete, pana miercuri, 17 mai, la ora 24:00.Potrivit hidrologilor, in urma prognozei meteo și ca urmare a precipitațiilor abundente pentru urmatoarele…

- Institutul National de Hidrologie si Gospodarire a Apelor (INHGA) a emis luni o avertizare cod galben de inundatii valabila pana miercuri pe rauri din 14 bazine hidrografice din sudul si sud-vestul tarii.