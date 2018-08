Stiri pe aceeasi tema

- Aproape 120 de kilograme de droguri, peste 44 de milioane de lei in moneda nationala si echivalent in valuta, sute de masini si imobile si peste sapte kilograme de aur au fost confiscate de politisti in primele sapte luni ale anului, in urma controalelor si perchezitiilor facute. Aproape 1.000 de persoane…

- Politia Romana si DIICOT au facut, in ultimele doua saptamani, au efectuat 161 de perchezitii pentru destructurarea unor grupari de criminalitate organizata. Peste 230 de persoane sunt cercetate pentru comiterea de infractiuni din sfera criminalitatii organizate, fiind confiscate droguri, bani si tigari.

- Peste 1,2 tone si 1.100 de litri de produse de protectie a plantelor care ar fi putut afecta grav sanatatea oamenilor si a mediului au fost confiscate de politisti in urma unei actiuni desfasurate in ultimele trei luni in Bucuresti...

- Vineri, 8 iunie a.c., polițiști ai Serviciului de Investigare a Criminalitații Economice au acționat pentru prevenirea si combaterea ilegalitatilor comise in domeniul producerii si comercializarii alcoolului și bauturilor alcoolice. Au fost verificați opt agenți economici și au fost aplicate…

- In perioada 9 – 10 iunie a.c., polițiști din cadrul Serviciului Rutier Gorj și subunitaților de poliție, au efectuat multiple acțiuni de control in trafic, fiind depistați mai mulți conducatori auto in timp ce conduceau autovehicule sub influența alcoolului, dupa cum urmeaza: ♦ Polițiști…

- Procurorii DIICOT descriu, intr-un comunicat de presa, modalitatea in care ar fi acționat cei care faceau parte din clanul Ștoaca, anchetatorii vorbind despre intervenții la polițiști și despre zonele din București in care acționau cei vizați, pe linia traficului de droguri. Un polițist de la Brigada…

- Un tribunal mexican a ordonat reluarea anchetei privitoare la disparitia a 43 de studenti în 2014 si a cerut crearea unei comisii a adevarului în urma plângerii depuse de doua persoane inculpate în acest caz, a anuntat Consiliul Jurisdictiei Federale (CJF), transmite AFP. …

- Un barbat de 30 de ani a fost arestat preventiv pe o perioada de 30 de zile, fiind banuit de șantaj. Mai exact, in cursul lunii mai barbatul ar fi șantajat telefonic un barbat de 39 de ani și o femeie, de 37 de ani, soț și soție in scopul obținerii unor sume de bani. […] The post Tanar de 30 de ani,…