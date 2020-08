Stiri pe aceeasi tema

Peste 70 de republicani care au condus institutii din sistemul securitatii nationale in diferite administratii americane arata, intr-o scrisoare comuna difuzata vineri de presa din SUA, ca presedintelui republican Donald Trump „ii lipsesc caracterul si competenta pentru a conduce aceasta țara" si anunța…

Joe Biden a declarat ca va anula decizia presedintelui Donald Trump de a retrage Statele Unite ale Americii din Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS) ''in prima zi'' a presedintiei sale, in caz de victorie, relateaza AFP. ''Americanii sunt mai in siguranta atunci cand America…

Zeci de fosti oficiali republicani in domeniul securitatii nationale il vor sustine pe democratul Joe Biden in alegerile prezidentiale americane, au declarat persoane apropiate situatiei, intr-un nou semn ca Donald Trump si-a indepartat pe unii membri din propriul sau partid, relateaza Reuters.

Fostul presedinte american George W. Bush si senatorul Mitt Romney din Utah nu il vor sustine pe Donald Trump in alegerile din toamna, in timp ce unii politicieni republicani ar putea vota cu Joe Biden, a relatat publicatia New York Times, citata de Business Insider.