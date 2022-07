Nu mai puțin de 67 de fosti parlamentari au castigat la Tribunalul Bucuresti, intr-un proces colectiv, recuperarea pensiilor speciale pierdute in urma adoptarii de catre Parlament a legii care le-a fost aplicata, insa, retroactiv. Acesta este unul dintre motivele pentru care legea a fost declarata, de altfel, neconstituționala de Curtea Constituționala a Romaniei (CCR). In […] The post Zeci de foști parlamentari și-au recaștigat in instanța pensiile speciale appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .